İzmir'de AK Parti'den miting havasında konser

İzmir'in Çiğli ilçesinde AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı tarafından halk konseri düzenlendi. Konser öncesi vatandaşlara seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “14 Mayıs'ta çok önemli çok kritik bir karar vereceksiniz. Rahmetli Menderes'in dediği gibi söz de karar da milletindir” dedi.

Çiğli Kasaplar Meydanı'nda AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen halk konserine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir milletvekili adayları Muhammet Doğan ile Yasin Demirel, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu ülkede 21 yılın tecrübesiyle beraber şahlanış dönemine doğru geçmektir”

Konser öncesi konuşma yapan ve 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Önümüzdeki seçimde vereceğimiz kararla Türkiye nasıl bir yöne doğru gidecek onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'ye lider mi lazım, yoksa birilerinin 'gel' dediğinde gelen, 'git' dediğinde giden piyon mu lazım? 15 Mayıs sabahı bize istikrar mı lazım, kaos mu lazım? O zaman istikrar sürsün, Türkiye büyüsün. 'Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam' diyor muyuz? Bir soru daha soruyorum. 15 Mayıs sabahı Çiğli'nin evlatları mı sevinsin? PKK'lılar ve FETÖ'cüler mi sevinsin? 15 Mayıs'tan sonra terörle mücadele devam mı etsin, olduğu yerde kalsın mı? Mesele bu kadar basit. Bu ülkede 21 yılın tecrübesiyle beraber şahlanış dönemine doğru geçmektir. Biz Türkiye yüzyılı vizyonu ortaya koyarken ve bu vizyonda yolumuza devam ederken birileri ayağımızdan çekerek nasıl bu ülkeyi daha geriye götürebiliriz noktasındalar. Bunların vizyonları 14 Mayıs'ta savunma sanayi çalışmalarını durduracak mı, bunlara bu imkanı vermeyeceğiz. Şimdi 14 Mayıs'ta çok önemli, çok kritik bir karar vereceksiniz. Rahmetli Menderes'in dediği gibi söz de karar da milletindir” dedi.

“15 Mayıs sabahı yüce milletimiz AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan seçerek Türkiye'den dünya manşeti sunacaktır”

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, “Bugün burada 14 Mayıs'ın provasını yapıyoruz. Biliyoruz ki siz 20 senedir bizlere çok önemli destek verdiniz ve cumhurbaşkanımızı hiç yalnız bırakmadınız. Bu seçimde de bizi yalnız bırakmayacaksınız, inanıyorum. Bizler de sizleri temsilen şehrimiz, gençliğimiz için çok çalışacağız. Bu hafta dergilerde gördünüz cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi karalama kampanyası yapıyorlar. Biz bu dergi kapaklarını çok gördük ama esas kapağı 15 Mayıs sabahı yüce milletimiz AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan seçerek Türkiye'den dünya manşeti sunacaktır” şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise seçime 4 gün kaldığını, kapı kapı, sokak sokak dolaşarak İzmirlilerle bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.

Öte yandan vatandaşlar, konuşmaların ardından Kutsi ve Muazzez Ersoy'un şarkılarıyla doyasıya eğlendi.