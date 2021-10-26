İzmir'de AK Parti'li meclis üyesinin kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Menderes Çileme Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kuşadası istikametinden Menderes yönüne gitmekte olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fırat Eroğlu'nun kullandığı 35 FE 777 plakalı otomobil, tali yoldan çıktığı öne sürülen Yahya Sivas idaresindeki 35 GA 9451 plakalı motosikletle çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Yahya Sivas'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Eroğlu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.