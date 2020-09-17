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İzmir'de alacak verecek meselesi yüzünden silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden oto tamir atölyesinde silahla açılan ateş sonucu vücuduna üç kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden oto tamir atölyesinde silahla açılan ateş sonucu vücuduna üç kurşun isabet eden kişi ağır yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Çınarlı Mahallesi 1561 Sokakta bulunan bir oto tamir atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede nişanlısı Dilek E., ile birlikte bulunan Fırat K. (24), ile alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu ileri sürülen Mikail Ö., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın üzerine Mikail Ö., Fırat K'ye tabanca ile ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Fırat K., kanlar içerisinde yere yığılırken, nişanlısı Dilek E., durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fırat K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de atölye içerisinde incelemelerde bulundu. Atölye içerisinde bulunan güvenlik kamerasına polisler tarafından el konulurken, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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