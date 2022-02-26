İzmir'de aldatıldığını düşünerek karısını öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde aldatıldığını düşünerek karısını 7 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Süleyman Demirel Mahallesi 1013 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası olduğu öne sürülen emekli öğretmen Vedat Emekdar (59), muhasebeci olduğu öğrenilen eşi Vasfiye Emekdar (58) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan Vedat Emekdar, karısını sırt ve boyun kısmından defalarca bıçakladı. Yaralanan kadının yardım çığlığını duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri talihsiz kadını yerde hareketsiz yatarken gördü. Vedat Emekdar'ın bir mektup bıraktığı tespit edildi. İddiaya göre, Alzheimer hastası adamın, psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu nedenle verilen ilaçları kullanmadığını, çok az uyuduğunu ve cinayeti işlediğini yazdığı öne sürüldü.

Vedat Emekdar'ın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.