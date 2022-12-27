İzmir'de alev topuna dönen vidanjör böyle patladı

İzmir'in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vidanjör yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Bir süre sonra alev topuna dönen vidanjörün patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Aydın Çevreyolu Işıkkent Gişeler yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Bornova istikametinden Aydın yönüne gitmekte olan Ö.A. idaresindeki 35 BIK 540 plakalı vidanjör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen vidanjör alev alırken, sürücü Ö.A., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vidanjörün patlama anı kamerada

Yaşanan olayın ardından trafik kilitlenme noktasına gelirken, vidanjörün patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alev topuna dönen vidanjörün patladığı yer alırken, o esnada diğer sürücülerin patlayan vidanjörün yakınından geçtikleri yer alıyor. Adrese gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, hafif şekilde yaralı olan vidanjör sürücüsü ise ambulansa alınarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, vidanjör bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.