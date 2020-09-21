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İzmir'de alevlerin arasında kalan 5 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, alevlerin arasında kalan 5 yavru kedi ekipler tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Kazım Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir sebeple çıktı. İkinci katta satılık daireye bakmaya gelen ve ev sahibiyle görüştükten sonra daireden ayrılan Mizan A. isimli şahıs, bodrum katındaki ağır koku ve dumanları fark ederek apartman sakinlerini uyardı. Evlerini terk eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerin olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonunda yangını büyümeden söndürdü.



Yavru kedilerin durumu iyi


Yangın da bodrum katında bulunan malzemelerin bir bölümü yanarak kullanılmaz hale gelirken, bodrum katında yeni doğmuş 5 kedi yavrusu ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kedilerin durumları iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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