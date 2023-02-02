İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de alkollü bisiklet sürücüsüne 4 bin 500 lira para cezası

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde alkollü bisiklet sürücüsüne polis tarafından 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkollü bisiklet sürücüsüne polis tarafından 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.



Olay, 23 Ocak günü Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uygulama yapıldığı sırada bisikletiyle seyir halinde olan E.M. (27), şüphe üzerine durduruldu. Polis ekipleri tarafından uzatılan alkolmetreyi üfleyen E.M.'nin 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü bisiklet sürücüsüne 4 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.