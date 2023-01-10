İzmir'de amacı dışında kullanılan 346 motosiklete men

İzmir'de 2022 yılı boyunca yapılan denetlemelerde, amacı dışında kullanılan 346 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere de cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetim ve uygulamalarda, araçlarda değişiklik yaparak hurda taşımak gibi kullanım amacı dışında kullanan 346 motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı. İşlem yapılan araçlar trafikten men edilirken, sürücülere de cezai işlemler uygulandı.