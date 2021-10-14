İzmir'de, AndroKLİNİK hasta kabulüne başladı

Türkiye'de erkek üreme ve cinsel sağlığı hakkındaki tabuları yıkan ve bu alanlarda yaptığı başarılı ameliyatlarla adından sıkça söz ettiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, İzmir'de konumu ve farklı tasarımıyla dikkat çeken yeni muayenehanesini hizmete açtı.

İzmir'in en prestijli iş kulelerinden birisinde hizmet vermeye başlayan AndroKLİNİK'in tasarımı, İstanbul'daki başarılı projeleriyle tanınan ünlü iç mimar Hasan Burak Akyıldız tarafından yapıldı.

AndroKLİNİK; yerden 180 metre yüksekte izlenebilen panoramik İzmir körfezi manzarası, 22 ayrı bağımsız birimden oluşan sıra dışı tasarımı, 60 kişilik amfi şeklinde tasarlanmış özel toplantı alanı, ünlü sanatçı Esra Uygun'un duvarlara çizdiği illüstrasyon çalışmaları ve Dr. Evren Işık'ın hastaları için kusursuzca projelendirilmiş ileri teknolojili tedavi odaları ile adeta göz kamaştırıyor.

Hasta ve çalışan konforu adına bir çok ayrıntı var

Eşsiz deniz manzarasına hakim ve 120 metrekare olarak tasarlanan Türkiye'deki en büyük hasta & doktor görüşme odalarından birisi de AndroKLİNİK'in en özel köşesinde kaptan köşkü olarak Op. Dr. Evren Işık'ın kullanımına sunuldu. Kadın hasta & hasta yakınları için ve hatta engelli hastalar için de her türlü konforun düşünüldüğü klinik; geniş idari ofisleri, çalışanlara ait özel soyunma odaları, son derece şık dizayn edilmiş 6 adet tuvaleti ve şirin mutfağıyla da dikkat çekiyor.

‘Akıllı bir muayenehane'

"Uzun yıllardır erkek cinsel sağlığını iyileştirmek ve kısırlık problemi yaşayan çiftlere çözüm üretebilmek adına çalışmalarımı sürdürüyorum'' diyen Dr. Işık, hem bireyin hem de toplumun sağlıklı olabilmesi adına üroloji uzmanı yeterliliğine sahip tüm doktorlara ciddi görevler düştüğünün de altını çizdi. Türkiye'de bu misyonu üstlenen hekimlerden birisi olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyleyen Op. Dr. Evren Işık, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle cinsel problem yaşayan erkeklerin doktora başvurma konusunda ne denli ön yargılı olduğunu biliyorum. Biraz da bu ön yargıları kırmak ve hastalarıma rahat bir muayene & tedavi ortamı hazırlamak adına bu muayenehaneyi hayata geçirdim. Hastamız ilk muayeneye geldiğinde kendisini herhangi bir sağlık tesisinde değil de sanki evi gibi gördüğü sıcak bir ortamda rahat hissetmeli. Bu nedenle hastamızın konforu için her şeyi düşündük diyebilirim. Elbette olmazsa olmaz kuralım ‘Doğru Teşhis & Doğru Tedavi'. İşte bu noktada şunu söylemeliyim ki; bir doktor muayenehanesinde olabilecek her türlü teknik donanımdan daha fazlasına hem de ileri teknolojik seviyede sahibiz''.

Hem Türkiye hem de dünyanın farklı ülkelerindeki bir çok erkek hastanın tercihi olan Op. Dr. Evren Işık, deneyimli kadrosuyla beraber yüksek teknolojili tedavi olanakları sunmaya artık yeni muayenehanesi olan AndroKLİNİK'te devam edecek.