İzmir'de annenin öldüğü, bebeğinin yaralandığı kaza kamerada

İzmir'in Gaziemir ilçesinde annenin öldüğü, bebeği ile başka bir kişinin daha yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca kazadan önce yarıştıkları ileri sürülen ve olayın ardından kayıplara karışan sürücülerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza, 23.00 sıralarında Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi, Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 BOS 208 plakalı otomobil ile 35 ENG 73 plakalı otomobil, cadde üzerinde yarıştığı sırada 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 35 ANS 884 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park halinde bulunan 01 TD 971 plakalı otomobile çarparak yan yattı. 35 BOS 208 plakalı otomobil ise kazaya karışmamak için yoldan çıkarak demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet içinde bulunan anne İnci Özparltılı ve bebeği Ö.A.Ö. sıkıştı. İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan İnci Özparıltılı (31) ve 7 aylık bebeği Ö.A.Ö.'yü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olan İnci Özparıltılı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, bebeği Ö.A.Ö. ise Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne Özparıltılı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Korkunç kaza kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza, yol kenarındaki düğün salonunun kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde hızla gelen bir aracın park halindeki kamyonete çarptığı ve araçların savrulduğu anlar yer aldı.

Kaçan sürücüler yakalandı

Kazanın ardından kaçan sürücüler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bebek taburcu oldu

Öte yandan kazada yaralanan 7 aylık bebek Ö.A.Ö., tedavisinin ardından taburcu edilip yakınlarına teslim edildi. Anne İnci Özparıltı'nın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Torbalı ilçesine götürüldü.

Yemek almaya gelmişlerdi

Olay yerine gelen polis ekipleri, başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan İnci Özparıltılı (31) ve Ö.A.Ö adlı 7 aylık bebeği kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından İnci Özparıltılı, ambulans ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, bebeği ise Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne Özparıltılı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kamyonetin yolun kenarında bulunan büfeden yemek almak için park edildiği, kazadan önce İnci Özparıltılı'nın eşinin büfeden yemek söylediği ve kazanın o sırada olduğu öğrenildi.