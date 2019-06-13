İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

İzmir’in Bornova ilçesinde 5 katlı apartmanın 4’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.


Edinilen bilgiye göre, saat 04.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Öte yandan, apartmanın 5'inci katında bulunan ve dumandan etkilenen 4 kişi olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.