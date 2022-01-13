İzmir'de arabalı vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de, etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen arabalı vapur seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 09.05 itibariyle iptal edildiği bildirilmiş, seferler geçici olarak iptal edilmişti. İZDENİZ tarafından yapılan yeni açıklamada da hava ve deniz koşullarında yaşanan olumsuzluğun sona ermesiyle saat 14.30 itibarıyla Bostanlı-Üçkuyular hattı araba vapurları seferlerinin program dahilinde uygulanmasına devam edileceği bildirildi.

Fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.