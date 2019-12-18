İzmir'de araç denize uçtu

İzmir'in Foça ilçesinde bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. Araç sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Foça yeni liman yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla denize uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. Hafif yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen AKS ekipleri, aracı emniyete aldıktan sonra ahtapot çekici ile karaya çıkardı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.