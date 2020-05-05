İzmir'de aracın çarptığı yaya metrelerce sürüklendi

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya araç çarptı. Aracın çarptığı genç metrelerce sürüklenirken, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 04.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Konak yönüne giden Veysi Ç. (26) yönetimindeki 35 AIN 177 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 20'li yaşlardaki erkek şahsa çarptı. Kimliği tespit edilemeyen şahıs çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Veysi Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans, yaralı şahsı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Otomobil sürücüsü Veysi Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.