İzmir'de araçtan kaçak ve sahte içki çıktı: 1 gözaltı

İzmir'in Aliağa ilçesinde polisin durdurduğu araçta çok sayıda kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, ilçe genelinde sahte ve kaçak içki üretim ve sevkıyatı ile mücadele kapsamında takip edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 144 şişe 100 cc'lik kapağında TAPDK bandrolü bulunan sahte rakı, 24 şişe 70 cc'lik kapağında TAPDK bandrolü bulunan sahte rakı, 24 şişe 35 cc'lik kapağında TAPDK bandrolü bulunan sahte rakı, 144 şişe 100 cc'lik kapağında TAPDK bandrolü bulunmayan sahte viski ele geçirildi. Araçta bulunan R.T. isimli bir şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.