İzmir'de arama motoru üzerinden binlerce liralık vurgun: 10 kişi tutuklandı

İzmir'de, bazı firmaları internet üzerindeki bilgilerinin güncelleneceği bahanesiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlıların, bu şekilde binlerce liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, avukatlık ve muhasebe büroları başta olmak üzere bazı firmaların kendilerini tanınmış bir arama motorunun çözüm ortağı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin, firmaların internetteki bilgilerini 300 ile 500 lira arası bedelle güncelleyeceklerini, aksi taktirde internetteki bilgilerinin silineceğini iddia ettikleri tespit edildi.

Polis tek tek yakaladı

Binlerce liralık vurgun yapan şahıslara yönelik harekete geçen ekipler, Konak ve Karşıyaka ilçelerinde iş yerlerine baskın yaptı.

Çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik baskında 15 kişi yakalandı. Operasyonda, 23 dizüstü bilgisayar, soruşturmaya ilişkin konuşma metinleri, sözde sözleşme evrakları ve kargo gönderilerine ait belgeler ele geçirildi. 15 kişiden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.A.B, F.B, K.B, N.Y, O.Y, D.T, A.U, A.H, E.Ç ve A.A, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.