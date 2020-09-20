İzmir'de aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 17 farklı dolandırıcılık olayından aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçedere Mahallesi'nde şüphe üzerine B.A.'yı durdurdu. Yapılan sorgulamada B.A.'nın “Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçundan 17 farklı dosyada aramasının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.