İzmir'de aranan şahıslara yönelik dev operasyon

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dev operasyonda, 32 hedef şahıs gözaltına alındı. Hava destekli ve özel harekat polisinin de katıldığı dev operasyonun görüntüleri ise macera filmlerini aratmadı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin merkez ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 22 Aralık günü operasyon gerçekleştirdi. 154 ekip ve 326 personelin katılımı, hava destekli ve özel harekat polisinin de yer aldığı dev operasyonda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, Kasten Öldürme, Hırsızlık, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Fuhuşa Teşvik Etmek, Cinsel Saldırı, Çocuğun Cinsel İstismarı, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 5607 SKM, Karşılıksız Yararlanma ve Başkasına Ait Banka Kartının İzinsiz Kullanılması suçlarından aranan toplam 32 hedef şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polis helikopterinin de yer aldığı operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.