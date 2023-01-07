İzmir'de arazi cinayetinde 2 tutuklama

İzmir'in Tire ilçesinde akraba iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Ocak günü saat 15.30 sıralarında Karateke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan Şükriye Yağmur Ş., Melisa G., Ahmet G. ve Hatice G. ile akrabaları Şükriye G. ve Tuncay Güngör arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesi neticesinde; Şükriye Yağmur Ş., Hatice G., Şükriye G. ve Tuncay Güngör vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Tuncay Güngör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Hatice G, Melisa G. ve babası Ahmet G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hatice G ve Melisa G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ahmet G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.