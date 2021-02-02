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İzmir'de aşırı yağışlarla ilgili son dakika açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki aşırı yağışlarla ilgili, “İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı.

Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz” dedi.


İzmir'de başlayan aşırı yağışlar, kentte sel felaketine yol açtı. Dereler taştı, yollar göle döndü, onlarca ev ve iş yerini su bastı.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, yağışlarla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Soyer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısını yaparak, “İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz” dedi.

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