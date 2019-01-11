İzmir'de aşırı yağıştan yol kapandı

İzmir'in Bornova ilçesinde etkili olan yağış sebebiyle Kemalpaşa Caddesi trafiğe kapandı. Yolda kalan araçlar kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Şehirde birkaç gündür etkili olan yağış, sel ve taşkınlara sebep oldu. Bornova ilçesinde bulunan Kemalpaşa Caddesi de aşırı yağıştan etkilendi. Kemalpaşa'dan İzmir yönüne doğru seyreden şerit yoğun yağış sebebiyle trafiğe kapanırken, birçok araç yolda kaldı. Araçları yoldan çıkarmak için kepçeler görevlendirilirken, uzun uğraşlar sonucunda suda kalan araçların çıkarılmasıyla yol yeniden trafiğe çıkarıldı. Kapanan yolun başında ekipler beklerken, trafik açık olan şeritten çift yönlü olarak verildi.