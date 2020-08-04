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İzmir'de askeri alanda orman yangını

İzmir’in Bayraklı ilçesinde askeri arazi içerisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde askeri arazi içerisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.


İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri bölge içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangından oluşan yoğun duman İzmir'in pek çok noktasından görülürken, alevlere askeri personel ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden de 3 helikopter ve 4 arazöz müdahale ediyor.

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