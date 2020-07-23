İzmir'de ‘Askıda Kitap' kampanyası

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillerin eğitimine ve genel kültürüne katkı sağlama yolunda ‘Askıda Kitap' kampanyası başlattı. Projeyi çok önemsediğini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Aydınlığa giden yolda bir kitap bağışı da olur yüz kitap da. Haydi benim güzel kardeşlerim, biz yaparız” diyerek herkesi kampanyaya katılmaya çağırdı.

İzmir dayanışması çeşitlenerek sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, başta öğrenciler olmak üzere kitaba ihtiyaç duyan yurttaşlar için Askıda Kitap kampanyasını başlatıyor. Uygulamadan öğrenciler ve aylık geliri 2 bin 500 TL'nin altında olan yurttaşlar yararlanacak.

Askıdan kitap nasıl alınacak?

Türkiye'de ilk olan Askıda Kitap projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu www.halkinkitapcisi.com internet sitesi üzerinden yürütülecek. Kampanya kapsamında kitap almak için başvurular ise Biz İzmir dijital platformu üzerinden yapılacak. Kampanyaya destek olanlar ve kampanyadan yararlanmak isteyenler Biz İzmir dijital platformundan tek tıkla www.halkinkitapcisi.com'a yönlendirilecek.

Nasıl bağış yapılacak?

Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden kitapseverler, farklı fiyatlardaki dört paketten dilediklerini ya da 500 kitaplık seçkiden istediği sayıda kitabı askıya bırakacak. Bağışçılar, bu kitapları piyasaya göre yüzde 20 daha ucuza alabilecek. Askıya çıkan kitaplardan almak isteyen yurttaşlar ise ayda bir kez askıdaki kitaplardan edinebilecek. Merkez 11 ilçeden istenen kitapları, İZELMAN Genel Müdürlüğü adreslere ulaştıracak. Metropol dışındaki 19 ilçeden istenen kitaplar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel hizmet birimlerinden teslim alınacak.

“Kitaba ulaşamayan kimse kalmasın”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘Askıda Kitap' kampanyasını çok önemsediğini söyledi. Bir toplumun çağdaş medeniyetlerin seviyesine çıkmasının tek şartının okumak olduğunu vurgulayan Soyer, “Kitaba ulaşamayan kimse, özellikle de gençlerimiz kalmasın diye bugünden itibaren ‘Askıda Kitap' kampanyasını başlatıyoruz. Yine alan el, veren eli görmeyecek” dedi.

Başkan Soyer, yeterli eğitim verilemeyen bir kuşağın acısının nesiller boyu süreceğini vurgulayarak, şu çağrıyı yaptı: “Okuyan nesiller için diyerek çıktığımız bu yolda, İzmir'de, Türkiye'de, yurtdışında yaşayıp, kalbi bu ülke için atanların bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Aydınlığa giden yol için bir kitap bağışı da olur yüz kitap da. Haydi benim güzel kardeşlerim; biz yaparız.”