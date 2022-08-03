İzmir'de at sırtında trafiğe çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde, at sırtında trafiğe çıkan kişi görenleri şaşırttı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Menemen ilçesi İnkılap Caddesi üzerinde, yolda araçları ile seyir halinde olan vatandaşlar beklemedikleri bir manzara ile karşılaştı. At sırtında trafiğe çıkan kişi, trafiğe aldırış etmeden sol şeritte dört nala ilerledi. Hızlı bir şekilde ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan kişi, yolda seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, at üstünde hızla ilerleyen kişi görüntülendiğini anlayınca kameraya el sallamayı unutmadı.