İzmir'de Atatürk maskına özel aydınlatma

İzmir'de Buca Belediyesi, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 10'uncu büyük rölyef maskı olan Atatürk maskında aydınlatma çalışması yaptı.

İzmir'in simgeleri arasında yer alan Atatürk maskı, Buca Belediyesi tarafından aydınlatma ve yenileme çalışmaları için bakıma alındı. 42 metre yüksekliğindeki Atatürk maskında, mevcut aydınlatmanın yetersiz kalması üzerine belediye ekipleri yeni bir proje hazırladı. Mask için hazırlanan projeyle, 30 adet led armatür kullanıldı. Bir kısmı koruma kafesi içine alınan bir kısmı ise raylı bir platforma yerleştirilen aydınlatma sistemi sayesinde Atatürk maskı, yeni bir görünüme kavuştu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentin en önemli değerlerinden biri olan Atatürk maskında gerçekleştirdikleri bakım çalışmalarının düzenli aralıklarla devam edeceğini söyledi.