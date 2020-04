İzmir'de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

Yetkililer, vatandaşları kullanılmış maske ve eldivenlerini tıbbi atık kutularına atmaya çağırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadelede yeni önlemler aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Transferler İkmal Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler salgın nedeniyle kullanımı artan eldiven ve maskeler için hastaneler ve hastanelerin civarındaki eczanelerin önlerine tıbbi atık kovaları yerleştirdi. Görevliler tıbbi atık kovalarının kullanımına dair eczacıları bilgilendirdi. Hastalar için de eczanelerin camlarına bilgilendirici afişler asıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de salgının yayılmasını önlemek için vatandaşları, toplum sağlığı için risk oluşturan kullanılmış maske ve eldivenlerini bu tıbbi atık kutularına atmaya çağırdı.

"Biz de böyle bir talepte bulunmuştuk"

Eczacı Caner Kaya uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, “Bunun yapılması şarttı. Bizim bu konuda dilekçelerimiz de vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi dilekçelerimizi dikkate aldığı için çok teşekkür ediyorum. Her eczanenin önüne, hatta her köşe başına bunlardan konulması dileğim. Bu konuda her detaya çok dikkat edilmesi gerekiyor” diye konuştu. Eczacı Tuğçe Kızıldemir de maskelerin sokaklara bırakılmasının, sokaktan geçen insanların da enfekte olmasına yok açabileceğini söyledi. Kızıldemir, “Önemli olan bu salgını en az hasarla atlatmak ve birbirimize bulaştırmamak. Bu nedenle atıkları çöplere atmak, toplumsal duyarlılık açısından da son derece önemli” dedi.