İzmir'de 'Avrupa Günü' buluşması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Avrupa Günü" nedeniyle İzmir'e gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i ağırladı. İzmir'de başlayan yeni dönemin Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından da yeni bir başlangıç olmasını dileyen Başkan Tunç Soyer, "Türkiye'den ve AB'den şehirler arasındaki işbirliğinde İzmir'in lider rol oynayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 2019 Avrupa Günü'nün açılış kutlamalarını İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte başlattı. Berger ve Soyer, Büyükşehir Belediyesi'ndeki buluşmanın ardından birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Burada Avrupa Birliği'nin İzmir ölçeğindeki çalışmalarının yer aldığı "Ortak Bir Gelecek İçin Birlikte Çalışıyoruz" temalı açık hava sergisinin açılışını yapan Tunç Soyer ve konuk Büyükelçi Christian Berger, düzenlenen resepsiyona da birlikte katıldı. Programa Christian Berger'in eşi Marilena Georgiadou-Berger ve Neptün Soyer de eşlik etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yeni dönemin Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz açısından de yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Geleceğin kentler dünyası olacağına, kentler arası ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğine inanıyorum. İzmir'in gerek coğrafi konumu gerek kültürel durumu açısından Türkiye ve Avrupa Birliği bünyesindeki şehirler arasındaki işbirliğinde lider rol oynayacağına inanıyorum. Avrupa Birliği uyum sürecinde ve şehirler arası diyalog bağlamında İzmir olarak yeni roller üstlenebileceğimizi düşünüyorum. Eğer Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Bölgeler Komitesi'nin bir çalışma grubu olacaksa İzmir'in orada olmasını çok arzu ederiz. Akdeniz'in bir sınır değil kentleri birleştiren bir güç olduğu inancındayım" diye konuştu.

Christian Berger ise Avrupa Günü'nü İzmir'de kutlamaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Birçok konuda zaten İzmir'le bugüne dek işbirliği içindeydik. Bunu yeni dönemde daha da geliştireceğiz. Önerilerinizi Brüksel'e ileteceğim. Bölgeler Komitesi için önerilerinize katılıyorum" ifadelerini kullandı.