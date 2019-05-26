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İzmir'de baba ve oğul silahla yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde, baba ile oğlu otomobilde oturdukları sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, baba ile oğlu otomobilde oturdukları sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı. Yaralanan baba ile oğul hastaneye kaldırıldı.


Olay, dün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi Hatay Hizmet Binası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Kandemir (62) ve oğlu Mustafa Kandemir (33) 35 GB 2186 plakalı otomobilde oturduğu sırada, taksi ile geldikleri iddia edilen kişi veya kişiler otomobilin arkasından yaklaşarak baba ve oğluna tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan baba ile oğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba ve oğlun hayati tehlikesi bulunmadıkları öğrenildi.


Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgede ve otomobilde incelemelerde bulunurken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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