İzmir'de babaanne ve torunun can verdiği kazada sürücü tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen ve babaanne ile 6 yaşındaki torununun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza dün sabah saat 07.50 sıralarında, Torbalı - Tire yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan F.C. (47) idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, Tokatbaşı kavşağına geldiği sırada yol kenarında bekleyen Sevin Yür (55) ve torunu Buse Ada Yür (6) bir anda karşıya geçmek istedi. Bir anda karayoluna çıktığı öne sürülen tarım işçisi olan baba anne ve torununa otomobil çarparken, çarpmanın etkisiyle babaanne ve torun metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 2 kişinin de kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Toprağa verildiler

Hayatını kaybeden babaanne ve torunun cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazada hayatlarını kaybeden Sevinç Yür (55) ile torunu Buse Ada Yür'ün (6), Bayındır ilçesindeki Tokatbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.

Sürücü tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otomobil sürücüsü burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.