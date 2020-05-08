İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Oğlananası Mahallesi'nde C.T. isimli şahsa ait bağ evinden, iddiaya göre kişi veya kişiler tarafından 2 adet televizyon, 2 adet altın yüzük, 1 adet pırlanta yüzük ve 1 adet beş taş yüzük çalındı. Olayın ardından alınan ihbar üzerine Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çevrede yapılan teknik araştırmalar ve incelemeler sonucunda E.T. isimli şahıstan şüphelenildi. Şahsın, bir araçla adrese geldiği ve olayı gerçekleştirdiği tespit edildikten sonra harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı ilçe sınırları içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan E.T.'nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.