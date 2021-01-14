İzmir'de bakla ve bezelye çiçek açtı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, nisan ayı başında hasadı yapılan bakla ve bezelye, hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle çiçek açtı. Bazı üreticiler, hafta sonu beklenen soğuk havadan etkilenmemesi için bakla ve bezelye ekili tarlalara elyaf örttü.

Ödemiş'in Kaymakçı, Uzundere ve Orhangazi mahallelerinde yapılan bakla ve bezelye üretiminde üreticiler zor günler geçiriyor. Bunun nedeniyse, kasım ayı içinde ekimi yapılan kış ürünü bakla ve bezelyede erken olgunlaşma tehlikesi baş gösterdi. Bölgede, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle de bitkilerde çiçeklenme görüldü. Özelikle de, hafta sonu geceleri sıfırın altında beklenen hava sıcaklıkları da üreticileri tedirgin etmeye başladı.

Bakla ve bezelye üretimi yapan Mehmet Tok, zor günler geçirdiklerini ifade ederek, "Bölgede lezzeti ile bilinen bakla ve bezelye üretiminde bu yıl zor günler yaşıyoruz. Yağışların geç gelmesi nedeniyle tarlaların tavı yani nemi de gecikti; fakat sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Bu yüzden çiçeklenme dönemine girdiler. Bu hafta sonu itibarı ile de geceleri sıfırın altında 4-6 derecelik beklenti var. Bazı üreticiler elyaf ile örtüp soğuk havadan etkilenmemeye çalıyorlar. Tarlaya elyaf çekmek hem zahmetli hem de masraflı. Dilerim emeklerimizin de karşılığını görürüz."