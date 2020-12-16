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İzmir'de balkondan atladığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi

İzmir’in Konak ilçesinde bir kişinin akrabasıyla tartıştıktan sonra balkondan atladığı iddia edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin akrabasıyla tartıştıktan sonra balkondan atladığı iddia edildi. Meydana gelen şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.



Olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesi Samsun Caddesi üzerinde bulanan bir binada meydana geldi. Amcasının oğlu olduğu ileri sürülen kişi ile aralarında tartışma çıkan Kadir Uruş, iddiaya göre, tartışma sonrası 4 katlı binanın 2'inci katındaki balkondan aşağıya atladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Uruş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.



Öte yandan, Uruş'un yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, amcasının oğlu olduğu ileri sürülen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ölüm üzerine ekipler tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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