İzmir'de barajlar suya doydu

İzmir'de günlerdir etkisini gösteren sağanak yağış barajları doldurdu. Kentin 7 aylık ihtiyacını karşılayacak suyun Tahtalı Barajı'na bir haftada ulaştığı açıklandı.

İzmir'de geçen haftadan bu yana etkili olan sağanak yağışlar barajları doldurdu. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, 306 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Tahtalı Barajı'na ocak ayının ilk 16 gününde 57 milyon metreküp su geldiğini belirtti. Tahtalı Barajından su temin edilmeye başlanan 1997 Ağustos ayından bu yana son 21 yılın ocak ayı rakamları ile kıyaslandığında, baraja gelen su miktarı rekor seviyeye ulaştı. 12 Ocak Cumartesi günü yapılan ölçümlerde, sadece o gün içinde baraja 20 milyon metreküp su geldiği bildirildi. Bu rakam, Tahtalı Barajı'na bir günde gelen su miktarını rekor seviyeye taşıdı. Sadece bir günde gelen bu su miktarı ile kentin 2.5 aylık su ihtiyacının karşılanacağı ifade edildi.

Tahtalı Barajının aktif doluluk oranı 31 Aralık 2018 yüzde 42.50 iken, bu oran yüzde 47.84'e çıktı. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, son bir haftada baraja gelen 57 milyon metreküp su miktarı ile kentin 7 aylık su ihtiyacının karşılanabileceğini belirtirken, barajda hiç yağmur yağmasa dahi 434 günlük su bulunduğunu söyledi.

Ürkmez Barajı en üst seviyede

Tahtalı Barajının yanı sıra kentte bulunan diğer barajlar da sağanak sebebiyle hatrı sayılır bir doluluk oranına ulaştı. Yılın ilk 16 gününde Ürkmez Barajı'na 3.6 milyon metreküp su gelirken, barajın doluluk oranı yüzde 98.82'ye ulaştı. Aynı barajın doluluk oranı geçtiğimiz yıl yüzde 63.72 seviyelerindeydi. Barajda hiç yağmur yağmasa dahi 4 yıl yetecek kadar su bulunduğuna dikkat çekildi.

Balçova Barajına ocak ayının 16 gününde 3.2 milyon metreküp yani bölgenin 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak su geldi. Böylece barajın doluluk oranı yüzde 62.58'e çıktı. Kutlu Aktaş Barajı'na ise 16 günde 2.8 milyon metreküp su geldi; aktif doluluk oranı bir önceki yıl yüzde 20.56 iken bu yıl yüzde 52.64'e yükseldi. Barajda hiç yağmur yağmasa bile 558 gün yetecek kadar su olduğu belirtildi.