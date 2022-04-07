İzmir'de barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alandaki barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 19.30 sıralarında Buca ilçesi Yıldız Mahallesi Dereköy mevkiinde ormanlık alandaki bir barakada meydana geldi. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, engelli olduğu ileri sürülen Damla Uysal'ın (33) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadir Uysal'ın kızı üşüdüğü için barakadaki sobayı yaktığı ve yangının sobadan çıktığı öne sürüldü. Savcının incelemesinin ardından Uysal'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.