İzmir'de bariyerleri aşıp ağaca çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptıktan sonra tramvay yolundaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada İngiltere çifte vatandaşlığı bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Araçtan bir yavru köpeğin de cansız bedeni çıkarıldı.

Kaza, saat 07.40 sıralarında Yalı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Bostanlı Vapur İskelesi istikametinden Karşıyaka Vapur iskelesi yönüne giden Emre Macit (30) idaresindeki 34 FGS 521 plakalı otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı ve savrularak tramvay yoluna geçti. Burada bir süre sürüklenen araç ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi.

İngiltere çifte vatandaşlıkları bulunuyordu

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Emre Macit, yolcu konumunda bulunan Esra Macit (30) ile Seren E. (30) ve bir yavru köpek itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde İngiltere çifte vatandaşlıkları bulunan Emre Macit ile Esra Macit'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. Seren E.'nin ise durumun ağır olduğu belirtildi. Yavru köpeğin de olay yerinde öldüğü saptandı. Yaralı kadın, ambulansa alınarak özel bir hastaneye götürüldü.

Öte yandan, araç içerisinden yola savrulan eşyalar, paralar ve cep telefonlarına polis ekiplerince tutanak karşılığında el konulurken, Emre Macit ve Esra Macit'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil de çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.