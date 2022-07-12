İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de başıboş gezen maymun koruma altına alındı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sokakta tasmalı şekilde gezen maymun yetkililer tarafından koruma altına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta tasmalı şekilde gezen maymun yetkililer tarafından koruma altına alındı.


Olay, bu gün öğle saatlerinde Karabağlar ilçesine bağlı Reis Mahallesi 1118 Sokak'ta meydana geldi. Tasmalı şekilde sokakta gezen makak cinsi maymunu gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından koruma altına alınan maymun, Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

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