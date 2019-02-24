İzmir'de Başkan Kocaoğlu'ndan heyelan bölgesine ev müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun İzmir Bornova'daki Eğridere Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için önerdiği "Çukurköy modeli" bölge halkına yerinde anlatıldı.

Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nde geçen hafta sonu 27 evin can güvenliği nedeniyle boşaltılmasına yol açan toprak kaymasının ardından zor durumda kalan vatandaşların yardımına İzmir Büyükşehir Belediyesi koştu. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar için yaşama geçirilmesini önerdiği ve daha önce Menemen Çukurköy'de uygulanan model, Eğriderelilere yerinde anlatıldı. Başkan Kocaoğlu'nun talimatıyla otobüslerle Çukurköy'e götürülen Eğridere sakinleri, burada İzmir Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği evleri inceledi. Yapılan konutları çok beğendiklerini ifade eden Eğridereliler, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun sözünün kendileri için en büyük güvence olduğunu belirterek, "Allah razı olsun, zor günümüzde madden ve manen yanımızda oldular. Bizi mağdur bırakmadılar. Bundan sonra da bırakmayacaklarını biliyoruz" dediler.

"Çukurköy'de ne yapıldıysa Eğridere'de de olacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, toprak kayması yaşanan Eğridere'ye yaptığı ziyarette evleri hasar gören vatandaşları tıpkı Çukurköy'de olduğu gibi sağlıklı konutlara kavuşturmayı hedeflediklerini söylemişti. Başkan Kocaoğlu, vatandaşların kafasında soru işareti kalmaması için dileyen herkesin Çukurköy'e götürülerek oradaki çalışmayı görmelerinin sağlanması talimatını vermişti. Geçen Haziran ayında meydana gelen sel felaketinin büyük tahribata yol açtığı Menemen'e bağlı Çukurköy'de evleri hasar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağır hasarlı binaların yerine çelik prefabrik teknolojiyle dubleks konutlar inşa etmişti.