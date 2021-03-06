İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almayan yönetici ve öğretmen açığa alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir öğrenciyi başörtülü olması sebebiyle okula almadığı iddia edilen okul yöneticisi ve öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Bayraklı ilçesinde bulunan bir ilkokulda iddiaya göre, okulun müdür yardımcısı, başörtülü olduğu gerekçesiyle 4'üncü sınıf öğrencisi kız çocuğunu okula almadı. Bunun üzerine öğrencinin annesi Sevtap P., bir video çekerek başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ardından harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı ise konuya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul yöneticisi ve öğretmenin açığa alındığı, "İddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir" açıklamasıyla bildirildi.

"Kendi isteğiyle kapanmak istedi"

Yaşanan olay üzerine çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan anne Sevtap P., "Kızım pandemi döneminden dolayı evdeydi ve kendi isteği ile kapanmak istedi. Ben de karşı çıkmadım, normal karşıladım. Okullar açılmadan ben sınıf öğretmeni ile görüştüm. Benim kızım kapandı bilginiz olsun üstüne fazla gitmeyin. Ben normal karşıladım, lütfen siz de anlayışlı olun dedim. Öğretmen ise ‘yönetim bilir ben yine görüşürüm onlarla' dedi" sözlerine yer verdi. Kızının okula gittikten sonra öğretmeni tarafından baskıya maruz kaldığını bildiren anne, “4/C şubesinde bulunan Ercan Bey kızımı görünce başını niye kapattığı konusunda soru soruyor. ‘Ailen mi kapattırdı? Zorla mı? Aç şunu' diyor. Temasta bulunmadan her gördüğünde eliyle işaret etmiş kafandakini çıkar, diye. Benim kızım da 'Ben kendi isteğimle kapandım ve çıkarmayacağım' diyor" sözlerine yer verdi.

"Kötü örnek oluyor" demişler

Öte yandan kızının başörtülü olarak okula gelmesini 'kötü örnek' olarak niteleyen müdür yardımcısı hakkında da açıklamalarda bulunan Sevtap P., “Dün kızımı zorladıkları için açılmış, kızımı almaya gittiğimde üzgündü, başını düzeltmeye çalışıyordu. Bugün de beni sınıf öğretmeni aradı. Lütfen kızımın üzerine gitmeyin, kendi isteği ile kapandı, bu kadar inat yapılmasın dedim. Aradan 15 dakika geçmedi müdür yardımcı beni aradı. Bu kötü örnek oluyor, dedi. Nasıl dedim. Eğer müsaade edersek başka öğrenciler de kapanmak isteyecek, dedi. Bunda kötü örnek olacak bir şey yok dedim" ifadelerine yer verdi.