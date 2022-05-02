İzmir'de bayram namazı kılındı

İzmir'de Ramazan Bayramı'nda çok sayıda vatandaş bayram namazını eda etmek için Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde bir araya geldi.

İzmir'de vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği camilerden birisi de Bornova'da bulunan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi oldu. Genç, yaşlı çok sayıda vatandaş cami içerisinde birlikte saf tuttu.

Oğlu ve yeğeni ile birlikte bayram namazını kılmak için camiye gelen Harun Pınar (43), namazın ardından Cenabı Allah bizlere tekrar mübarek Ramazan Bayramını nasip eylesin derken, oğlu Eren Pınar (14) ise 1 ay boyunca oruç tuttuk ve bu bayramda çok güzel geçiyor. Herkesin bayramı mübarek olsun dedi. Oğlu ve 2 yeğeni birlikte Uşak'tan İzmir'e gelen ve Bilal Saygılı Camii ve Külliyesinde Ramazan Bayramı namazını kılan İsa Memiş de (46), “Ümmeti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)'in Ramazan Bayramı mübarek olsun. Şuanda İslam coğrafyasında zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz Uşak'tan geldik ve İzmir'de bayram namazını kılmak nasip oldu. Çok şükür Rabbime. Tüm İslam aleminde yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramlarını kutlarım, hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Sivil Toplum Platformu (İSTOK) Başkanı Ali Mamak ile üyeler de namazın ardından cami külliyesinde bir araya gelerek bayramlaştı.