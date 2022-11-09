İzmir'de bazı istasyonundan aküleri çalan hırsızlara suçüstü

İzmir'in Urla ilçesinde, hırsızların baz istasyonundan akü çaldıkları sırada alarmların devreye girmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 kişiyi çaldıkları 12 adet akü ile kıskıvrak yakaladı. Hırsızların üzerinden uyuşturucuda çıktı.

Olay, dün gece Urla ilçesine bağlı Gülbahçe mevkiinde bulunan baz istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baz istasyonuna ait alarmların devreye girmesi ihbarı üzerine Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, araçla kaçmaya çalışan T.Y. (38), Ö.K.(25) ve F.A.(28) isimli üç hırsızı baz istasyonu girişinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada; baz istasyonuna ait olduğu tespit edilen 12 adet akü ele geçirildi. Şahısların üst aramalarına ise bir miktar esrar maddesi ve içiminde kullanılan malzemeler bulundu.

Daha öncede hırsızlık yapmışlar

Öte yandan gözaltına alınan hırsızların, daha öncede Torasan bölgesindeki bir baz istasyonundan akü çaldıkları tespit edildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen T.Y. ve Ö.K. isimli şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, F.A isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.