İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de dualar ile eda edildi.

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de dualar ile eda edildi.



İzmir'in Konak ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla Emir Sultan Türbesi'nde, İyilik İçin İnsanı Uluslararası Yardım Derneği, Kuran Hizmet Derneği, İzmir İmam Hatip Mezunları Derneği'nin ortak çalışmasıyla bir program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.


Derneklerin ortak çalışmasıyla düzenlenen programda, vatandaşlara yiyecek, içecek ikramının ardından gıda yardımı da yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.