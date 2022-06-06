İzmir'de berbere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir berbere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 11.00 sıralarında, Donanmacı Mahallesi Hilmi Ziya Apak Sokak'taki bir iş merkezinin giriş katında bulunan berber dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, berberlik yapan Yener Edis'in dükkanına gelerek ateş açmaya başladı. Edis'in de silahıyla karşılık vermesiyle çatışmaya dönüşen olayda vücuduna mermiler isabet eden berber, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayda, iş merkezinde çaycılık yapan O.T. de silahlı kavgada çıkan kurşunun sekmesi sonucu ayağından yaralandı. Silahlı saldırgan ise bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralandığı belirlenen berber Yener Edis, sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.