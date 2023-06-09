İzmir'de beton mikseri, metro inşaat alanına uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri, yaklaşık 15 metre yükseklikten metro inşaat alanına uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Balçova Viyadüğü altında bulunan Narlıdere Metrosu inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda Narlıdere'den Limontepe istikametine seyir halinde olan Erdoğan Yeşil (44) idaresindeki 10 AIH 836 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Yolun sol tarafında bulunan bariyerleri aşarak viyadükten aşağı metro inşaat alanına düşen beton mikseri enkaza döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, sürücü Erdoğan Yeşil'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yeşil'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çarptığı konteyner boştu

Öte yandan toplam ağırlığı 38,7 ton olduğu öğrenilen beton mikserinin kaza anında kadranının 60'da takılı olduğu görüldü. Beton mikserinin yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düşerek çarptığı konteynerin içerisinde kimsenin olmayışı can kaybının yükselmesinin önüne geçti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.