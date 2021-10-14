İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada göğüs ve sırt kısmından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1369 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Arıkan ile M.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, M.T. üzerinde taşıdığı bıçakla Arıkan'ı göğüs ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı. Arıkan, kanlar içerisinde yere yığılırken, M.T. ise hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Şahin Arıkan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Arıkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli M.T. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe sınırları içerisinde yakalandı. Şüpheli, ekipler tarafından olayın gerçekleştiği Konak ilçesine getirilerek Basmane Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.