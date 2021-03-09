İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, yaralama olayının şüpheli ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Ferahlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (48) ile G.Ö. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat A., G.Ö., tarafından boynundan bıçaklandı. Yaralı haldeki Murat A., olay yerinden kaçarken, G.Ö., ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalandı. Murat A'nın daha sonra ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavi altın alındığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.