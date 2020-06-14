İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinden meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinden meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Edilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte Kordonboyu'na gelen Hakan V. (25) ile Elvancan H. (21) henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hakan ve Elvan aldıkları bıçak darbesi sonrası kanlar içinde yere yığılırken, durumu gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar olaya hemen müdahale etti. Bu sırada kalabalıktan faydalanan bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hakan V'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan, olay yerinden kaçan saldırgan şahsı yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.