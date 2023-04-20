İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 00.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Kibar Mahallesi 3806 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, R.T. ve R.K, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla ve tartışmaya iki tarafın da yakınlarının katılmasıyla olay büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada R.T., göğüs kısmından, R.K., ise bacak kısmında yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından R.T., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, R.K. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve göğsünden bıçaklandığı öğrenilen R.T.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.