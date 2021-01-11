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İzmir'de bina alev alev yandı

İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin karşısında yer alan binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin karşısında yer alan binada çıkan yangın paniğe neden oldu.


İzmir'de Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin karşısındaki binada yangın çıktı. Alevler binanın çatı katını sararken, yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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