İzmir'de binaların risk durumunu öğrenmek isteyenlere önemli hizmet

Bayraklı Belediyesi, birinci derece deprem bölgesi olan İzmir'de, yeni ev alacaklara ya da oturduğu binanın güvenli olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlara önemli bir hizmet sunmaya başladı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen yapı analizi sayesinde binalarının risk durumunu öğrenebilmenin mümkün olduğu ifade edilirken başvuruların yüzde 57'sinin; yani 6 bin 875 konutun riskli olduğu belirlendi.

Bugüne kadar resmi kurumlar, site ve apartman yönetimlerinden gelen başvuruları değerlendiren Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezine bağlı ekipler, 11 bin 987 konut ve iş yerinin risk analizini gerçekleştirdi. Bayraklı'nın yanı sıra ilçe sınırları dışından gelen talepleri de geri çevirmeyen ekiplerin yaptığı testler sonucunda, başvuruların yüzde 57'sinin; yani 6 bin 875 konutun riskli olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı testlerde, 672 konut risksiz, 4 bin 440 konut ise çok riskli çıktı.

Deprem analiz testinde, binanın betonarme ve mimari projelerinin yönetmeliklere bağlı olup olmadığına bakılıyor. Binanın dış mimarisi, kat yüksekliği, taşıyıcı eleman sayısı, temel tipi, malzeme kullanımı, donatı uygulamaları gibi detayları inceleyen ekipler, ölçümleri yaparken mevcut yapıya zarar vermeden tahribatsız metot yöntemini uyguluyor. Ölçümlerin ardından binalar, taşıdıkları risklere göre gruplandırılıyor. 1. grup az riskli, 2. grup orta riskli ve 3. grup tehlikeli yapılar olmak üzere 3 kategoride değerlendirme yapılıyor. Daha sonra 6306 Sayılı Kanun hakkında kapsamlı bilgiler verilerek, gerekli çalışmaların yapılması için ev sahiplerine önerilerde bulunuluyor.

Binalarının depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşların Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezine başvurabileceği bildirildi. Deprem analiz testi yaptırabilmek için müstakil yapılarda mülk sahibi olmak, apartman ya da sitelerde ise yöneticinin diğer mülk sahiplerinin onayını alması gerektiği ifade edilirken mülk sahipleri ya da apartman yöneticileri, bir dilekçeyle Deprem Etüt Merkezine başvurarak talepte bulunuyor. Eğer bina Bayraklı sınırları dışındaysa, başvuru sahibinin ilgili belediyeden yapısına ait betonarme, mimari proje ve statik hesapların fotokopilerini temin etmesi gerekiyor.

Ekipler, randevu sistemiyle yapıya giderek deprem analiz testini yapıyor. Merkezde ayrıca, ev almak isteyenlere de binanın yaşı, yapısı, mimari ve betonarme projelerinin yönetmeliklere uygunluğu gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Deprem Etüt Merkezine ise 0 232 341 31 21 telefon numarasından ulaşılabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçenin en önemli sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayarak, bu konuda tüm kesimlerin uzlaştığı yeni bir model bulacaklarını söyledi. Başkan Sandal, “Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Şu an vatandaşın yaşam kalitesini sıkıntıya sokan sorunlara çözüm bulmak için çalışıyoruz. Asıl meselemiz; dönüştürmek. Vatandaşın da, müteahhidin de, belediyenin de beklentilerinin karşılandığı bir yöntemle bu işi çözmemiz lazım” dedi.