İzmir'de binlerce gümrük kaçağı ürün ve 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında operasyonların düğmesine bastı.

Konak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir işyerinde aramalar yapıldı. Aramalar sonucu; 22 bin bandrolsüz ve gümrük kaçağı makaron, 4 bin 300 adet sarma sigara, 16 paket fotokopi bandrollü nargile melası ele geçirildi.

Yine Konak'ta bir iş yeri deposunda aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 9 bin 168 şişe gümrük kaçağı viski, 100 şişe sahte bandrollü votka, 2 bin 21 litre etil alkol ile 57 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bornova'da 887 bin 318 adet gümrük kaçağı ürüne el konuldu

Bornova ilçesinde ise bir iş yerine baskın yapıldı. 290 bin zımba teli, 342 bin kürdan, 63 bin kağıt bardak, 16 bin balon, 176 bin 318 adet çeşitli emtia ürün olmak üzere toplamda 887 bin 318 adet gümrük kaçağı ürüne el konuldu. El konulan ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu ifade edildi.

9 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesinde bir firmaya ait iş yeri ve tankerde aramalar yaptı. Operasyonda, 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Öte yandan İzmir polisinin farklı operasyonlarında toplamda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.